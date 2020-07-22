Vali Çiftçi’den Kaymakamlara plaket

Vali Mustafa Çiftçi, 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ve Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan’ı gayretli ve başarılı hizmetlerinden dolayı plaket ve başarı belgesi ile ödüllendirdi. Diğer ilçe kaymakamlarının da hazır bulunduğu törende Vali Çiftçi, kaymakamlara bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı dileklerini iletti.

Bilindiği gibi kararname ile Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan Kütahya Gediz Kaymakamlığı, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk Edirne Meriç Kaymakamlığı, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman Van Saray Kaymakamlığı, Ortaköy Kaymakamı Murat Acar Erzurum İspir Kaymakamlığı ve Kargı Kaymakamı Hasan Taş ise Ordu Gürgentepe Kaymakamlığı görevine atanmıştı.

(Haber Merkezi)