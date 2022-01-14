Vali Çiftçi’den Kaymakamlara başarı belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi bazı ilçe kaymakamlarına başarı belgesi verdi.

Vali Çiftçi makamında ağırladığı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı’yı 2021 yılı içindeki başarılı çalışmaları nedeni ile kutladı.

Vali Çiftçi daha sonra kaymakamlar Akpay, Uyar, Görmüş ve Bıçakcı’ya başarı belgelerini verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

