Vali Çiftçi’den kan bağışı çağrısı
Güncel 29.11.2021, 19:46
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tüm Çorum halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.
Vali Çiftçi, Kızılay Kan Bağışı Merkezi’ne gelerek 33. Kez kan bağışında bulundu.
Kan bağışında bulunmaya devam edeceğini dile getiren Vali Çiftçi, bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak tüm Çorumlulara da çağrıda bulundu.
Vali Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda: “Şükürler olsun, 33. kan bağışımızı yaptık. İlimizin günlük ortalama kan ihtiyacı 60 ünite, verilen günlük kan ortalaması 50 ünite civarında. Yaklaşık her gün 10 ünite eksiğimiz bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan Vermek Hayat Kurtarır” görüşüne yer verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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