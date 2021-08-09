Vali Çiftçi’den Hicri Yılbaşı mesajı

Vali Çiftçi resmi sosyal medya hesabından yaptığı Hicri Yılbaşı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle başlayan hicri yeni yılın ve Muharrem ayının gelişini idrak ediyoruz. Yeni Hicri yıl ve Muharrem ayının ilimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini; İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

(Aliye ÖNCEL)

