Vali Çiftçi’den hem kutlama hem de uyarı

Bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşadığımızı hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, bayram nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı; kırgınlık ve dargınlıkların unutulduğu; ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yetimlerin, yaşlıların ve hastaların hatırlandığı; çocukların sevindirildiği; birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olan yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı müstesna günler olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi: “Bizler, bayramların ruhunu, bayramların vesile kıldığı paylaşma ve kardeşlik duygularını asırlar boyu içimize sindirmiş necip bir medeniyetin temsilcileriyiz. Birlikte yaşamanın değerini anladığımız, sevgi ve saygının önemini hatırladığımız bu müstesna günlerimizde, huzur ve güvenin değeri daha da artmaktadır” dedi.

Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada olma şuurunu güçlendiren hasletlerin sadece bayramda değil yılın her günü toplumu kuşatmasını da dileyen Vali Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayram nedeniyle artacak olan trafik yoğunluğunda seyahate çıkacak olan vatandaşlarımıza trafikte daha dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını hatırlatarak bizleri de, ailelerini de üzüntüye sevk etmeden gidecekleri yere emniyetle ulaşmalarını diliyorum. Bu düşüncelerle, bayramın birlik-beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesini niyaz ediyorum. Başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere bütün hemşehrilerimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

