Vali Çiftçi’den hayırsever Selahattin Küçük’e teşekkür

İl Müftüsü Muharrem Biçer, hayırsever Selahattin Küçük ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ve İl Müftülüğü işbirliğinde yapımı devam eden, geçtiğimiz günlerde de hayırseverlere katkı için davette bulunulan Bölge Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu inşaatına 1 milyon TL maddi destekte bulunan Aybüke Turizm sahibi hayırsever Selahattin Küçük’e katkısı için teşekkür eden Vali Çiftçi, kendisine teşekkür belgesi ve plaket verdi.

(Volkan SINAYUÇ)