Vali Çiftçi’den Günay’a plaket

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Genel Meclisi eski Başkanı Osman Günay’ı ağırladı.

Çorum İl Genel Meclisi’nin Nisan ayı toplantılarında yapılan seçimde Mehmet Bektaş’a karşı başkanlığı bir oy farkla kaybeden Osman Günay, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

İl Genel Meclisi eski Başkanı Osman Günay’a bugüne kadar yaptığı hizmetler ve nazik ziyareti için teşekkür eden Vali Çiftçi kendisine plaket verdi.

Osman Günay da Vali Çiftçi’ye görevinde başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

