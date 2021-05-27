Vali Çiftçi’den Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır ve Özel Öğretim Şube Müdürü Tahir Demir ile birlikte özel öğrencilere hizmet veren Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Vali Çiftçi, kuruluşun işleyişi ve programları ile ilgili Kurucu Müdür Ferhat Öztürk ve Okul Müdürü Özlem Afat’tan bilgi aldı.

Çorum’da ilk açılan rehabilitasyon merkezi olan Güleryüz Elele’de sınıfları tek tek gezerek özel öğrencilerle yakından ilgilenen ve durumları hakkında öğretmenlerinden bilgi alan Vali Çiftçi, öğretmen ve personele yaptıkları işin kutsal bir iş olduğunu, sabır ve özveri gerektirdiğini söyleyerek teşekkür etti.

Özel Gülenyüz Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri de Vali Çiftçi ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kır’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.



(Nurdan AKBAŞ)

