Vali Çiftçi’den Galip Deniz’e ziyaret

Vali Çiftçi son olarak ilimizde kısa bir süre önce kurulan Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ni ziyaret ederek dernek yöneticileri ile görüştü.

Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve yönetiminin çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Çiftçi çalışmalarında başarı diledi.

Dernek Başkanı Galip Deniz de Vali Çiftçi’ye nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

