Vali Çiftçi’den esnaf odalarına iade-i ziyaret

Vali Çiftçi son olarak Çorum Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’i ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün de hazır bulunduğu ziyaretlerde oda yöneticilerine yeni dönemde başarılı çalışmalarının devamını dileyen Vali Mustafa Çiftçi, Oda Başkanlar Uzun, Şen ve Şahin’e plaket takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzun, Şen ve Şahin, odalarının çalışmaları hakkında bilgi vererek Vali Çiftçi ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)