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Vali Çiftçi’den Çorumlulara teşekkür

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsten korunmak için alınan tedbir ve kurallara Çorum halkının uyduğunu belirterek Çorumlulara teşekkür mesajı yayınladı.

Vali Çiftçi’den Çorumlulara teşekkür

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsten korunmak için alınan tedbir ve kurallara Çorum halkının uyduğunu belirterek Çorumlulara teşekkür mesajı yayınladı.

20 Mart 2020 Cuma 18:35
Vali Çiftçi’den Çorumlulara teşekkür

Vali Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Çorumlulara teşekkürünü şu sözcüklerle ifade etti: “Korona virüsten korunmak için Devletimizin aldığı tedbir ve kurallara azami dikkat ve uymada gösterilen çabaların Çorumlu vatandaşlarımızda bu kadar büyük karşılık bulması, virüsün yayılmasına bir set anlamına gelmektedir” dedi. Çiftçi, “Hemşehrilerimizin uyumlu ve özverili davranışlarını takdirle karşılıyor, tüm halkımıza sağlıklı ve hayırlı günler dileyerek bu sürecin en kısa zamanda ve zararsız bir şekilde atlatılmasını niyaz ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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