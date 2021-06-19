Vali Çiftçi’den Çölyak Derneği’ne ziyaret

Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır olduğu ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Öncelikle “Glutensiz Mutfak” hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, glutensiz ürünleri de dikkatlice inceledi. Daha sonra Çorum Çölyak Derneği’nin çalışmaları ve faaliyete geçen “Glutensiz Mutfak Uygulamaları” projesi hakkında bilgi aldı. Son olarak Çölyaklı çocuklarla ilgilenen Çiftçi, onlara kitap hediye etti.

Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ise Vali Çiftçi’nin derneği ziyaret etmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

