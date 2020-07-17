Vali Çiftçi’den Çankırı Valisi Ayaz’a ziyaret
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bölgemizdeki illerin yeni valilerine yönelik başladığı kutlama ziyaretlerini sürdürüyor.
Güncel 17.07.2020, 19:21 17.07.2020, 19:22
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Vali Çiftçi son olarak 10.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı Valiliği görevine atanan Abdullah Ayaz’ı ziyaret etti.
Çankırı’da 18 Haziran 2020 günü göreve başlayan Vali Ayaz’ı ziyaret eden Vali Çiftçi kendisine yeni görevinde başarı dileklerini sundu.
Vali Ayaz da nazik ziyareti için Vali Çiftçi’ye teşekkür ederek başarı diledi.
(Haber Merkezi)
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