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Vali Çiftçi’den Baro’ya kutlama ziyareti

Güncel 17.04.2021, 09:53
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Vali Çiftçi’den Baro’ya kutlama ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Barosu Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Baro Başkanlığı’na seçilen Av. Kenan Yaşar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. 
Vali Çiftçi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Çorum Barosu Olağan Genel Kurulu’nda yeniden Baro Başkanı seçilen Av. Kenan Yaşar’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Baro binasında gerçekleştirilen ziyarette Vali Çiftçi, Av. Kenan Yaşar ve yönetimine başarılar diledi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenan Yaşar, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Çfitçi ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’te teşekkür etti. Ziyarette Baro yönetimi de hazır bulundu.  (Haber Merkezi)

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