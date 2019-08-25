Vali Çiftçi’den ataması çıkan mülki amirlere veda yemeği

Hasan Zahir Et Lokantası’nda önceki gün düzenlenen veda yemeğine Manisa Vali Yardımcılığı görevine atanan İskilip Kaymakamı Bayezid Bestami Alkan, Trabzon Akçaabat Kaymakamlığı görevine getirilen Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Bingöl Yedisu Kaymakamlığı’na atanan Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ve aileleri katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi tarafından yemek sonrasında ilimizden ayrılacak Kaymakamlara plaket takdim edildi. Vali Çiftçi, Çorum’a yaptıkları hizmetlerden dolayı kaymakamlara teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diledi.

Bilindiği gibi ilimizden ayrılacak idarecilerden Alkan’ın yerine İskilip Kaymakamlığına Muş Korkut Kaymakamı Muharrem Elıgul atandı. Kurtyemez’in yerine Alaca Kaymakamlığına Diyarbakır Eğil Kaymakamı Kürşad Atak atanmıştı. Bayat Kaymakamlığı’na ise atama yapılmamıştı.

(Volkan SINAYUÇ)