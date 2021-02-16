Flaş HaberEğitime kar engeli
Vali Çiftçi’den Atahan Atlı Sporlar’a ziyaret
Vali Mustafa Çiftçi, Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma Derneği’nin düzenlediği “Toplumda Sosyal Gruplar ve Fert Olma” projesi kapsamında Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’ni ziyaret ederek engelli bireylerin eğitimlerini izledi ve onlara hediyeler dağıttı.
Güncel 16.02.2021, 20:50
32
Eğitimlerinde kişisel gelişim, özel eğitim ve binicilik ön planda olan Çorum Atahan Atlı Sporlar Kompleksi; maddi durumu yeterli olmayan çocuklara devlet desteği ile projeler düzenleyip otizmli ve zihinsel engelli bireylere doktor onayı ile atla terapi yapıyor.
Engelli bireyler ilk önce at ile tanıştırılıyor, hayvan sevgisi kazanıyor. Bunun yanı sıra engelli bireylerde ince motor gelişimi, kas gelişimi, psikomotor gelişimi ve özgüven duygusu sağlanıyor ve çocuklar sosyalleşiyor. Eğitime ilk başlayan engelli bireyler ata yaklaşmakta zorluk çekse de eğitmenlerimiz tarafından zamanla kendi yeteneklerine, atlara ve eğitmenlere olan güveni sağlıyorlar. Devamında birey terapiyi kabul ediyor ve binicilik yolunda ilerliyor.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-3°
parçalı bulutlu