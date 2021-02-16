Vali Çiftçi’den Atahan Atlı Sporlar’a ziyaret

Eğitimlerinde kişisel gelişim, özel eğitim ve binicilik ön planda olan Çorum Atahan Atlı Sporlar Kompleksi; maddi durumu yeterli olmayan çocuklara devlet desteği ile projeler düzenleyip otizmli ve zihinsel engelli bireylere doktor onayı ile atla terapi yapıyor.

Engelli bireyler ilk önce at ile tanıştırılıyor, hayvan sevgisi kazanıyor. Bunun yanı sıra engelli bireylerde ince motor gelişimi, kas gelişimi, psikomotor gelişimi ve özgüven duygusu sağlanıyor ve çocuklar sosyalleşiyor. Eğitime ilk başlayan engelli bireyler ata yaklaşmakta zorluk çekse de eğitmenlerimiz tarafından zamanla kendi yeteneklerine, atlara ve eğitmenlere olan güveni sağlıyorlar. Devamında birey terapiyi kabul ediyor ve binicilik yolunda ilerliyor.

(Haber Merkezi)

