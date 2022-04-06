Vali Çiftçi’den Aşkın Çağlayan’a kutlama
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aşkın Çağlayan ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Güncel 06.04.2022, 18:14
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Ziyarete Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de katıldı.
Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi yeni seçilen Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetime başarılar diledi.
Oda Başkanı Aşkın Çağlayan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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