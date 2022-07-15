Vali Çiftçi’den Arif Ersoy’a dua

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hıdırlık Mezarlığı’nda kabri bulunan 15 Temmuz Şehidi Ali Karslı’yı ziyaret eden protokol üyeleri merhum Çorum Belediye Başkanı Arif Ersoy’un da kabrini ziyaret ederek dua etti.

(Volkan SINAYUÇ)

