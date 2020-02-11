Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştirerek Çorum’un yıllık ihracatını 1 milyar 541 milyon dolara taşıyan ve böylelikle Çorum’un milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 il arasında 15. olmasını sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya tebrik ve teşekkür belgesi gönderdi.