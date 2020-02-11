Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama

Vali Çiftçi, Çorum’un “bölgenin ihracat şampiyonu” olmasına sağladığı büyük katkıdan dolayı kutladığı Ahlatcı’ya, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarının artarak devam etmesi temennisini de iletti.
(Haber Merkezi)
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştirerek Çorum’un yıllık ihracatını 1 milyar 541 milyon dolara taşıyan ve böylelikle Çorum’un milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 il arasında 15. olmasını sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya tebrik ve teşekkür belgesi gönderdi.