Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119798
ALTIN
303.277
DOLAR
6.0159
STERLİN
7.7905
EURO
6.5677

Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştirerek Çorum’un yıllık ihracatını 1 milyar 541 milyon dolara taşıyan ve böylelikle Çorum’un milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 il arasında 15. olmasını sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya tebrik ve teşekkür belgesi gönderdi.

Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştirerek Çorum’un yıllık ihracatını 1 milyar 541 milyon dolara taşıyan ve böylelikle Çorum’un milyar doların üzerinde ihracat yapan 19 il arasında 15. olmasını sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya tebrik ve teşekkür belgesi gönderdi.

11 Şubat 2020 Salı 22:50
Vali Çiftçi’den Ahlatcı’ya kutlama

Vali Çiftçi, Çorum’un “bölgenin ihracat şampiyonu” olmasına sağladığı büyük katkıdan dolayı kutladığı Ahlatcı’ya, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkılarının artarak devam etmesi temennisini de iletti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
DSÖ yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi
Cerrahlar Çorum'da toplanacak
Cerrahlar Çorum'da toplanacak
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
“Basına destek olmayı her şartta sürdüreceğiz”
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
Değirmencilik sektörüne kalite, eğitim ve standart
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
“Çorum’un büyük hedefleri için sevgi ve saygıya muhtacız”
Halk eğitim merkezleri müdürleri ile toplantı yapıldı
Halk eğitim merkezleri müdürleri ile toplantı yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim