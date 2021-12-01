Vali Çiftçi’den AFAD gönüllülerine teşekkür 

Vali Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde büyük bir özveri ile görev yapan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya, kurum personeli ve gönüllüleri makamında ağırladı.

Kendisi de iki ay boyunca Sinop’ta başarılı çalışmalara imza atan Vali Çiftçi, ziyarette sel felaketi nedeniyle Sinop’un Ayancık ilçesinde görev yapan 20 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi ile afet ve acil durum çantalarını vererek, hizmetleri ve çalışmaları için ayrı ayrı tebrik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

