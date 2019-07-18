Vali Çiftçi arkadaşını ağırladı

Vali Çiftçi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından arkadaşının ziyaretini duyurdu.

Çiftçi, “1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde beraber okuduğumuz sınıf arkadaşım Mustafa Sarıkuş, Çorum Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü’ne atanması sebebiyle nezaket ziyaretinde bulundu. “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” sözünün ne kadar haklı olduğunu bir kez daha müşahede etmiş oldum. Sayın Bölge Müdürümüz ve sınıf arkadaşıma yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)