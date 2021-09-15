Vali Çiftçi, Yılın Ahisi’ni işyerinde ziyaret etti

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiftçi, “Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakârlığa, ahlaka, akla ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı Ahilik Teşkilatı; yüz yıllardır Anadolu’da birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin mayası olmuştur.

Halka hizmet, Hakka hizmet” anlayışıyla bilgiyi hikmetle, ticari ahlakla buluşturan tüm esnaflarımız ile sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı tebrik ediyorum” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

