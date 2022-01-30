Vali Çiftçi, yetim ve öksüzlerle
Vali Mustafa Çiftçi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencisi yaklaşık 40 yetim-öksüz çocuk ve gençle bir araya geldi. Bu birlikteliği, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadisiyle paylaşan Vali Çiftçi, organizasyonu gerçekleştiren iyilik gönüllüsü Aysun Demirci’ye ve hediyeleri veren sponsora teşekkür etti.
Güncel 30.01.2022, 18:31
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(Haber Merkezi)
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