Vali Çiftçi yeniden Hukuk Fakültesi’nde

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Geçen yıl başladığım ancak tayinimin Çorum’a çıkması nedeniyle kayıt dondurmak zorunda kaldığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bu yıl 1/A sınıfından başlıyorum. Bu vesileyle bugün Hukuk Fakültesi’ne uğradım, kaldığımız noktadan öğrenmeye, öğrenciliğe devam etme irade ve azmiyle Çorum’a dönüyorum” dedi.

Vali Çiftçi mesajının devamında ise şu görüşlere yer verdi: “Şairin deyimiyle: Birgün okuyup yazmasam meşk elden gider, Birgün çalıp söylemesem aşk elden gider. Öğrenmeye, öğrenciliğe devam”

(Haber Merkezi)