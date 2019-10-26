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Vali Çiftçi yeniden Hukuk Fakültesi’nde

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ankara Hukuk Fakültesi’nde yarım bıraktığı okuluna tekrar öğrenci oldu.

Vali Çiftçi yeniden Hukuk Fakültesi’nde

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ankara Hukuk Fakültesi’nde yarım bıraktığı okuluna tekrar öğrenci oldu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 02:07
Vali Çiftçi yeniden Hukuk Fakültesi’nde

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Geçen yıl başladığım ancak tayinimin Çorum’a çıkması nedeniyle kayıt dondurmak zorunda kaldığım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bu yıl 1/A sınıfından başlıyorum. Bu vesileyle bugün Hukuk Fakültesi’ne uğradım, kaldığımız noktadan öğrenmeye, öğrenciliğe devam etme irade ve azmiyle Çorum’a dönüyorum” dedi.

Vali Çiftçi mesajının devamında ise şu görüşlere yer verdi: “Şairin deyimiyle: Birgün okuyup yazmasam meşk elden gider, Birgün çalıp söylemesem aşk elden gider. Öğrenmeye, öğrenciliğe devam”

(Haber Merkezi)

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