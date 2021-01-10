Vali Çiftçi, yeni huzurevini inceledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban’dan bilgi alan Vali Çiftçi, Gülabibey Mahallesi sınırlarında hizmet verecek olan Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hayırlı olmasın temennisinde bulundu.



Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın da hazır bulunduğu incelemede Vali Çiftçi’ye bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Bağcılar 61 ve 71. Sokak arasındaki 10.019 metrekare araziye inşa edilen huzurevinin günümüz şartlarına göre modern bir şekilde dizayn edildiğini söyledi.

Çoban, bahçesi, sosyal donatıları, revir ve kabul odaları, bay-bayan kuaförü, katlarda bakım odaları, 48 tek yataklı, 24 çift yataklı odalardan oluşan huzurevinin toplamda 102 kişi kapasiteli olduğunu bildirdi.

(Haber Merkezi)