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Vali Çiftçi video konferansla Kaymakamlarla toplantı yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe kaymakamları ile video konferans sistemi üzerinden toplantı yaptı.

Vali Çiftçi video konferansla Kaymakamlarla toplantı yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe kaymakamları ile video konferans sistemi üzerinden toplantı yaptı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 19:43
Vali Çiftçi video konferansla Kaymakamlarla toplantı yaptı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de bir çok can kaybına neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler gereği toplantılar artık video konferas sistemi üzerinden yapılmaya başlandı.

Vali Mustafa Çiftçi de kaymakamlarla video konferas sistemi üzerinden bir araya geldi. Toplantıya tüm ilçelerin kaymakamları katıldı. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince yapılan İlçe Kaymakamları Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında video konferans sistemi ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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