Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk Ankara’da

Vali Çiftçi ile Rektör Öztürk ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a nezaket ziyaretinde bulundu. Çiftçi ile Öztürk daha sonra ise Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Muhsin Kar’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ankara Valisi Vasip Şahin’i de makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Sayıştay üyeliğine seçilen Muhterem İnce’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Vali Mustafa Çiftçi ile HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, iş insanı İbrahim Yılmaz’ı da ofisinde ziyaret ederek bir süre görüşürken heyetin son ziyareti ise Altındağ Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’ya oldu.



(Haber Merkezi)

