Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk Ankara’da
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk önceki gün Ankara’ya giderek bir dizi ziyarette bulundu.
Güncel 22.07.2022, 19:53
13
Vali Çiftçi ile Rektör Öztürk ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a nezaket ziyaretinde bulundu. Çiftçi ile Öztürk daha sonra ise Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Muhsin Kar’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ankara Valisi Vasip Şahin’i de makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Çiftçi ve Rektör Öztürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından Sayıştay üyeliğine seçilen Muhterem İnce’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Vali Mustafa Çiftçi ile HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, iş insanı İbrahim Yılmaz’ı da ofisinde ziyaret ederek bir süre görüşürken heyetin son ziyareti ise Altındağ Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’ya oldu.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
22°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0