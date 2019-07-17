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Vali Çiftçi ve Milletvekili Ceylan Devletoğlan’da inceleme yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü İlçesi’nin Devletoğlan Köyü’nü (Ağda) ziyaret etti.

Vali Çiftçi ve Milletvekili Ceylan Devletoğlan’da inceleme yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü İlçesi’nin Devletoğlan Köyü’nü (Ağda) ziyaret etti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:41
Vali Çiftçi ve Milletvekili Ceylan Devletoğlan’da inceleme yaptı

İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Bektaş ve İşadamı Talip Bektaş’ın davetlisi olarak Devletoğlan Köyü’nde düzenlenen arazi yollarının açılış töreni ve halk buluşmasına katılan Vali Çiftçi ve Milletvekili Ceylan, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberinde Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, İl Genel Meclis Üyeleri ve bazı bürokratlarla birlikte köyde inceleme yapan Çiftçi ve Ceylan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, bundan sonra yapılması gereken çalışmaları planladı.

Köyde yapımı tamamlanan orman ve arazi yollarının hizmete açılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Vali Çiftçi ve Milletvekili Ceylan, Köy Muhtarı Muhammet Ayar ve köylülerle sohbet ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

(Haber Merkezi)

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