Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan YETSAN’a ziyaret 

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum sanayiinin gurur anıtlarından Yetsan Oto Radyatör ve Kalorifer Fabrikası’nı ziyaret ettiler.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Yetik’ten, üretim çalışmaları ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldılar.



(Haber Merkezi)

