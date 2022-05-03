Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan Şehit ailelerine bayram ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehit Sözleşmeli Er Emre Şahin ve Şehit Emir Topal’ın ailesini ziyaret etti.
Güncel 03.05.2022, 14:41
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da protokol üyeleri ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek sohbet etti.
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin yanında olmanın hepimizin boynunun borcu olduğunu vurguladı. Ziyaretlerde tüm şehitler için dua edildi.
Öte yandan Vali Mustafa Çiftçi ayrıca Kore Gazisi Ömer Yavuz’u evinde ziyaret ederek hem hayır duasını aldı hem bayramını kutladı hem de hal hatır sordu.
(Volkan SINAYUÇ)
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