Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan Başhekim Zehir’e destek ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Güncel 15.07.2022, 19:20
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Geçtiğimiz günlerde Konya Şehir Hastanesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir’e başsağlığı ve destek ziyaretinde bulundu.
Ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal ve Türk Diyanet Vakıf – Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut’un da yer aldığı ziyarette Vali Çiftçi ayrıca geçtiğimiz günlerde İskilip’te saldırıya uğrayan İskilip Sakarya Camii Müezzin Kayyımı Cem Tuncay’a da da geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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