Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a teşekkür plaketi

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun beraberinde Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Satılmış Önler ve Veysel Çıtak ile birlikte ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek, mescidin yapımına verdiği maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür ederek, üzerinde mescidin fotoğrafının yer aldığı bir plaket takdim etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Dernek Başkanı Necmettin Uzun’a burada da Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Satılmış Önler ve Elvan Arıcı ile AK Parti Belediye Meclis üyesi Ertuğrul Eren eşlik etti. Dernek Başkanı Uzun, Başkan Aşgın’a mescidin yapımına verdiği maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür plaketi sundu.

Mescidin yapımında emeği geçen Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile STK temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür eden Necmettin Uzun, maddi destek veren hayırsever iş adamı, esnaf ve vatandaşlara ise ayrıca teşekkür etti.

Mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını kaydeden Uzun, “Sanayi mescidimizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Buradan mescidin yapımına maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” dedi.

(Haber Merkezi)

