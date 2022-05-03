Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın trafik denetimlerine katıldı

Vali Mustafa Çiftçi, her yıl olduğu gibi dini bayramlar öncesinde Ankara-Çorum ve Çorum-Samsun karayolunda inceleme yaptı. Bayram trafiği öncesi sıklaştırılan denetimlere katılan Vali Çiftçi’ye ziyaretinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli ile diğer yetkililer eşlik etti.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ile birlikte her iki yolda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet ederek kemer konusunda denetimde bulundu. Vali Çiftçi, ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Çalışmada emeği geçen emniyet ve jandarma teşkilatı ile kurallara uyma noktasında dikkat ve hassasiyet gösteren sürücülere teşekkür eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, sürücülere çikolata, gülsuyu ve leblebi gibi hediyeler de dağıttı.

Son yıllarda yapılan denetimlerin ve uyarıların işe yaradığını dile getiren Vali Çiftçi, hem kaza, hem de yaralı ile can kaybında büyük düşüş yaşandığını vurguladı.

Görev yapan personelin bayramını da kutlayan Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın daha sonra Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili bilgi aldı hem de personelin bayramını kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)

