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Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın pazarda denetim yaptı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda denetim yaptı. 

Güncel 02.12.2020, 00:46
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Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın pazarda denetim yaptı

Pazar esnafını maske ve eldiven kullanımı yönünden denetleyen Çiftçi, yeni tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan kentte kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri de yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren kamu kurumlarının mesaisi 10.00'da başlayıp, 16.00'da sona erecek.

Özel kanun, kararname ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı düzenlenmesi zorunlu kamu kurum ve kuruluşları ise yeni düzenlemeden muaf tutulacak. 

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