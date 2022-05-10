Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Metehan’ın ailesiyle görüştü

Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, 14 yaşındaki Metehan Üresin’in başına gelen olayın ardından hastaneye gelerek hem Üresin ailesiyle görüştü hem de çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başhekim Sinan Zehir’in makamında Üresin ailesiyle biraraya gelen Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın, aileye acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

AŞGIN: “DOĞAL HAYVAN PARKLARI KURACAĞIZ”

Başkan Aşgın da ziyaret sonunda yaptığı paylaşımda “Sokak köpeğinden korkup kaçarken ayağı takılıp tretuvar üzerine düşerek yaralanan sevgili Metehan’ı hastanede ziyaret ederek babasından, doktoru ve hastane yetkililerinden bilgi aldık. Şükür, Metahan’ın sağlık durumu iyi. Sokak hayvanlarıyla ilgili Çorum Valiliğimizin öncülüğünde, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerimizle kurduğumuz “Birlik”te sona yaklaştık. Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girecek Birlik Tüzüğümüzle şehir genelinde muhtelif lokasyonlarda 4 bölgede kuracağımız doğal hayvan parkları ile bu sorunla mücadelede önemli bir aşamayı katetmiş olacağız” dedi.

Ziyarette baba Arslan Üresin de Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın’a nazik davranışları için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

