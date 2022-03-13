Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın İMVAK’ta
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İMVAK Başkanı Sait Kömürcü ile Yönetim Kurulu üyelerini, Kömürcü Toprak Sanayi idarehanesinde ziyaret ettiler. Fotoğraflarda Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, İMVAK yöneticileri ile birlikte görülüyorlar.
Güncel 13.03.2022, 18:43
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(Haber Merkezi)
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