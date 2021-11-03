Vali Çiftçi ve Aşgın’a Kızılay Haftası ziyareti 

Türkiye’de 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret ederek ayrı ayrı görüşen Kızalay Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç ve beraberindeki heyet, ilimizde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu. Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ederek haftalarını kutladı.

Öte yandan Vali Çiftçi de Kızılay Haftası nedeni ile bir mesaj yayınladı. 11 Haziran 1868’de “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” olarak kurulan kuruluşun adının bir çok kez değiştiğini ve 1947’de ise “Türkiye Kızılay Derneği” olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi mesajında; “Hilal-i Ahmer’den bugüne 153 yıldır geleneğini sürdüren ve varlığı ile daima iftihar ettiğimiz Türk Kızılay’ı, tarihten bugüne süren dayanışma kültürü ve vakıf geleneğinin en anlamlı tezahürlerinden biridir. Irk, din, dil, coğrafya farkı gözetmeksizin dünyanın farklı yerlerinde afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Türk Kızılay’ı, milletimizin vicdanını, hoşgörüsünü hakkıyla temsil ederek insanımızın sevgi, hoşgörü, şefkat, merhamet, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış hali olmuştur. Hiçbir ayrım gözetmeyen Kızılay, üstlendiği görevi kurulduğu günden bu yana başarıyla yerine getirmekte ve yaptığı hizmetleriyle halkımız ve dünya mazlumlarının gönlünde de taht kurmaktadır” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

