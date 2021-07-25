Vali Çiftçi ve Aşgın Düvenci’de ağınlandı

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir cenaze dönüşünde Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’ın konuğu oldu.

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel’in de hazır bulunduğu ziyarete İhlas Haber Ajansı Çorum Muhabiri, aynı zamanda Başkan Yalçın’ın oğlu olan Muhammet Muttalip Yalçın da katıldı.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ziyarette Başkan Yalçın ile beldeye yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde de bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

