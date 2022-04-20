Vali Çiftçi uyardı: “Gereksiz meşgul etmeyin”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Çorum’da tüm öğrencilere eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Toprak Sanayi Ortaokulu 8-A sınıfında 112 Tanıtım Dersini öğrencilerle birlikte dinlerken, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Arif Demiral de hazır bulundu.

Vali Çiftçi, gazetecilere Çorum’da 456 okulda 4 bin 907 derslikte yaklaşık 90 bin öğrenci ve 7 bin 200 öğrenciye acil çağrı eğitimi verildiğini söyledi.

TEK BİR NUMARA ALTINDA TOPLANDI

Acil çağrılar ve yardım taleplerinin artık tek bir numara altında toplandığını hatırlatan Çiftçi, “Bundan sonra Acil Çağrı Merkezimizin numarası 112 oldu. Acil durumlarda değişik numaraların olması sorunları da bir arada getiriyordu. İnsanımız zor ve acil durumlarda hangi numarayı arayacağını unutabiliyor, bundan dolayı da bazen zaman kayıpları, mal ve can kayıpları olabiliyordu. Acil çağrıların 112 numarası altında toplanması bu kayıpların önüne geçmiş oldu” dedi.

BUGÜNE KADAR 600 BİN ÇAĞRI CEVAPLANDI

İlimizde 27 Ocak 2021 tarihinde 112 Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçtiğini bildiren Çiftçi, faaliyete geçtiğinden bu yana toplam 600 bin çağrının cevaplandığını söyledi.

Acil Çağrı Merkezi’nde emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD temsilcilerinin bir arada çalıştığını kaydeden Çiftçi, şunları söyledi: “Tek bir salonda entegre vaziyette çalışıyorlar. Burada sistemden beklenen amaç, vatandaş değişik numaralı aramak yerine tek bir numara 112’yi arasın. Birlikte sevk edilmesi gereken ilgili kurumların hepsi en kısa zamanda olay yerine intikal etsinler.”

Vali Çiftçi, 112 acil çağrı merkezlerinde Türkçe dışında dört yabancı dilde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça da çağrı karşılandığını ayrıca merkezin, konuşma dilleri haricinde işitme engellilere de işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti verdiğini söyledi.

“112’Yİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYELİM”

112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Vali Çiftçi, “Vatandaşlarımızdan bazıları da 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz yere kullanabiliyorlar. Gece yarısı sıkılanlar, amacı dışında arayanlar oluyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor o anda ihtiyacı olan bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşamadığını, kendimizi onun yerine koyarak sevdiklerimizin başına bir şey geldiğini düşünerek lütfen acil çağrı merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim. Görevlileri meşgul etmeyelim. Zaman zaman gereksiz yere 112’yi arayanlar oluyor. Bunlara da idari para cezası uyguluyoruz. İlkinde 562 TL uygulanıyor. Devam ederse cezalarda katlanarak devam ediyor. Tüm bunları öğrencilerimize anlatalım. Tüm ana sınıflarda, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde yaklaşık 90 bin öğrencimize eş zamanlı olarak eğitim veriliyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi nu konuda bilinçlendirelim. İnşallah maksat hasıl olur” şeklinde konuştu.