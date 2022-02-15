Vali Çiftçi Üçköy’e konuk oldu

MİNİK ELİF SU’YA YAŞGÜNÜ PASTASI

Vali Çiftçi, babasını bir ay önce kaybeden Elif Su Alparslan’ın 1. yaş gününü kutladı. 12 Şubat 2021 doğumlu Elif Su’nun henüz tanıyamadığı babası Mehmet Alparslan, Ocak ayı içinde aniden rahatsızlanmış, akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve 17 gün içinde, 25 yaşında hayatını kaybetmişti. Yine 25 yaşında olan eşi Gamze Alparslan ise, minik kızı ile birlikte sanayide asgari ücretle çalışan babası Şaban Çeten’in evine yerleşmek zorunda kalmıştı.

Vali Çiftçi, talihsiz yavruya oyuncak hediye ederek ailenin acısını paylaşmaya çalıştı.

MS HASTASINA MORAL ZİYARETİ

Muhammet Yıldırım 36 yaşında, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastası. Anne-babasıyla yaşıyor ve 3 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkûm. Hastalığı nedeniyle evlenemedi.

7 yıldır Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’nda çalışıyor. Lise mezunu. İşe, başkalarının yardımıyla gidip gelebiliyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Muhammet Yıldırım’ı ve ailesini ziyaret ederek moral destek sağladı.

ÜÇKÖY MUHTARI’NA BAŞSAĞLIĞI

Vali Mustafa Çiftçi, İzmir’de yaşayan iş insanı, Beko Bayii Enver Yücel’in Üçköy’de yaşayan ağabeyi Muharrem Yücel’in davetine icabet ederek Üçköy’e gitti.

Vali Çiftçi, Türkan-Muharrem Yücel’in konuğu olurken, kısa süre önce annesini kaybetmiş olan Üçköy Muhtarı Hasan Sezgin’e de taziye ziyaretinde bulundu.

(Haber Merkezi)

