Vali Çiftçi, Üçköy’deki tarihi caminin restorasyon çalışmasını inceledi
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet, kitabesinde 1897 yılında Ail Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmakta olan Üçköy’deki caminin restorasyon çalışmaların yerinde incelediler.
Güncel 03.09.2020, 21:15
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Vali Çiftçi ve beraberindekiler, inceleme sonrasında Üçköyü dolaşarak vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.
(Haber Merkezi)
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