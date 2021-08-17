Vali Çiftçi: “Türkeli’nde sefer sorunu çözüme kavuşturuldu”

Sel felaketi sonrasında koordinasyonu sağlamak için Sinop’un Türkeli ilçesine gönderilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte bölgede gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarını inceleyerek bilgilendirme yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından çalışmalarla ilgili bir açıklama yaparak bölgedeki ulaşım sorununun çözüldüğünü müjdeledi.

Vali Mustafa Çiftçi, paylaşımında; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Çanakkale’den gelen arabalı vapurla Türkeli-İnegöl seferlerini başlattı. Bugün de devam edecek seferlerle önemli bir sorun böylece çözüme kavuşmuş oldu. Ayrıca sel felaketi nedeniyle Sinop ve Kastamonu bağlantısı kesilen Türkeli ilçemizin Ayancık-Sinop bağlantısı da, karayolları ekiplerimizin ve Y&Y firmasının gayretli çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Sayın Bakanımıza minnettarız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İki noktada çöken, beş noktada yola yığılan rüsubatın veya tepeciğin bu kadar kısa sürede ortadan kaldırılması ve onarılması ancak devlet gücüyle mümkün olabilirdi” dedi.

(Haber Merkezi)

