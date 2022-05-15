Flaş HaberÇorum'da keneden ölüm
Vali Çiftçi Turgut’ta çam dikti
Vali Mustafa Çiftçi, katıldığı programlarda ve ziyaret ettiği yerlerde, kadınlara ve çocuklara daha özel, sıcak bir ilgi gösteriyor. Bunun sonucu olarak, kadınlar ve çocuklar da Vali Çiftçi’ye samimi biçimde yaklaşma cesaretini buluyorlar.
Güncel 15.05.2022, 18:34
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Turgut Köyü Muhtarı Celal Kaya’nın düzenlediği programa katılmak üzere bu köyü ziyaret eden Vali Çiftçi, kadınlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kadınların halini-hatırını sorun Mustafa Çiftçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Hatta, köy mezarlığı yanındaki ağaçlandırma alanına fidan dikerken, çocukları da yanına aldı.
Vali Çiftçi’nin Turgut köyü ziyareti ile ilgili Çorum Valiliği’nin sosyal medya hesabında paylaşılan haberde de şu ifadeler kullanıldı: “Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız, çocuklarımız. Çocukların olduğu her yer daha da güzel daha da anlamlı oluyor. Çocuklardan birçok şey öğrenebilirsiniz. Her ebeveyn, sabrının sınırını çocuklarıyla keşfeder.”
(Haber Merkezi)
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