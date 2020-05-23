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Vali Çiftçi, tüm Çorumluların bayramını kutladı

Valimiz Mustafa Çiftçi, rahmet, bereket, mağfiret ayı Ramazan’ı tamamlayıp bayrama kavuştuklarını söyledi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:57
Vali Çiftçi, tüm Çorumluların bayramını kutladı

“Ruhi ve bedeni sağlığımıza kavuşmak, kişisel muhasebemizi yapmak, sosyal dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için büyük fırsatlar sunan Ramazan Ayı’nın güzelliklerini, manevi iklimini bu yıl biraz mahzun da olsa birlikte paylaştık” diyen Çiftçi, açıklamasında Covid-19 salgınının bitmesini temenni etti.

Vali Çiftçi, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şunları dile getirdi:

“Yardımlaşma ve dayanışmayı, kültürümüzün mütemmim cüzü haline getiren bizler için Ramazan Bayramı, birbirimize saygı göstermek, hürmet ve muhabbete dayalı manevi erdemlerimizi hatırlayıp yaşatmak demektir.

Her yıl olduğu gibi bayram sevincini, ailemizle, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle, devletimizin himayesi altındaki yaşlı ve çocuklarımızla, kimsesiz vatandaşlarımızla yaşamak en büyük arzumuz olmasına rağmen, kendimizin, sevdiklerimizin ve insanımızın sağlığı için bir araya gelemiyoruz.

Koronavirüsten korunmak için devletimizin aldığı tedbir ve kurallara bugüne kadar azami dikkat ve özen gösteren Çorumluların, Ramazan Bayramı’nda getirilen kısıtlamalara da riayet edeceklerinden hiç şüphem yoktur.

Bu vesileyle, milletimizin ve bütün İslâm âleminin sağlık, sıhhat ve afiyet içinde nice güzel günlere ve bayramlara ulaşması dileğiyle Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” (Haber Merkezi)

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