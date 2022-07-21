Vali Çiftçi, TÜGVA yaz okulunu ziyaret etti
Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği tarafından yaz okulu gerçekleştirilen 5 farklı noktadan biri olan Mimar Sinan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları tek tek gezen Vali Mustafa Çiftçi, yaz okulunda eğitim gören gençlerle yakından ilgilendi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye yaz okulumuza gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Mimar Sinan Ortaokulu’nda yaz okulumuz kapsamında eğitim gören tüm genç kardeşlerimizle birebir ilgilenip dersler hakkında bilgi aldı. Sayın Valimizin vakfımıza, yaz okulumuza gösterdiği teveccüh bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sürekli yanımızda olan kıymetli büyüğümüze teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Temsilciliği olarak yaz okulumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Gençlerimizden ve velilerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yaz okulumuzu kapanış programı ile taçlandırmayı düşünüyoruz” dedi.
Yaz okulunda eğitim gören gençlere hediye veren Vali Çiftçi, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ziyaretini sonlandırdı.
(Haber Merkezi)
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