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Vali Çiftçi, traktörle mısır ekti

Vali Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Deliler Köyü’nde üreticilerin mısır ekimine yardımcı oldu.

01 Mayıs 2020 Cuma 10:33

Tarlada traktör kullanarak mısır eken Vali Çiftçi, üreticilere bereketli bir sezon diledi.


Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve köylülerle birlikte Deliler Köyü’nde mısır ekimini izledi.
Traktör kullanarak mısır ekimine bizzat katkıda bulunan Vali Çiftçi daha sonra arazide incelemeler yaparak bölgenin tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 01.05.2020 11:31
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