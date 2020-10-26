Vali Çiftçi, Tımarlı Sulama Projesi’ni yerinde inceledi

Devamında Tımarlı Sulama Suyu Projesi sahasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Çitfçi’ye AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer eşlik etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan İl Koordinasyon Kurulu’nda DSİ yetkilileri, 2015 yılında başlayan ve Çankırı ile Çorum illerini kapsayan projede şu anda yüzde 63’ünün tamamlandığını, projenin 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanacağının bilgisini vermişti.

(Haber Merkezi)