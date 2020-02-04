Vali Çiftçi, teftiş raporunu hatırlattı

Çorum İl Özel İdaresi’nin 27.05.2019-19.06.2019 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından genel iş ve yürütümü başlığı altında teftiş edildiğini belirten Çiftçi, iade yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Teftiş raporunun 23. maddesinde, ‘İl Genel Meclisi’nce kendi görev ve yetkilerinin haricinde karar alıp araştırma yapmak üzere komisyonlara havale edildiği incelenmiştir. Alınan bu kararların konusu İl Genel Meclisi’nin görevleri arasında olmadığı, Valilik Makamı aracılığıyla konularda ilgili kurumlardan yazılı bilgi alınabileceği bilinmelidir. Ayrıca basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışılıyor gösterilmesinin etik olmadığı, bu konular ilgili komisyonlarca günlerce çalışıyor gösterilerek, Meclis’e sunmuş oldukları raporun içeriği ya ilgili kuruluşların yetkilisi ile görüşülmesi veya ilgili kurumdan bilgi istenmeden daha önce bu konuda bilgisi olabilecek kişilerin tahmini ifadelerinden faydalanarak, birkaç satırlık rapor diye yazıların Meclis’e sunulması örnektir.

5302 sayılı kanunun 10. maddesinde İl Genel Meclisi için maddede belirtilen görev ve yetkilerin haricinde karar alınmaması, ayrıca İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan 13.05.2008 gün ve 2008/36 sayılı genelge ile temenni kararlarının alınmaması gerektiği belirtildiğinden bu hususta daha dikkatli, duyarlı davranılması sağlanmalıdır” denilmektedir.

İl Genel Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan bilgi olduğunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği aracılığıyla bilgi talebinde bulunulması ve teftiş raporunun 23. maddesinde belirtilen tenkit ve tavsiyelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

5302 sayılı kanunun 10. maddesinde sayılan İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında olmadığı anlaşılan 10 ve 11 numaralı kararlar İl Özel İdaresi kanununun 15. ve İl Genel Meclisi çalışma yönetmeliğinin 17. maddesi gereği iade edilmiştir.” (Taner ŞİMŞEK)