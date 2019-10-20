Vali Çiftçi, tarihi camileri inceledi

İlk olarak Alarön Köyü’nde bulunan ve 2016 yılında 1. derece SİT alanı olarak işaretlenen tarihi camiyi yerinde inceleyen Vali Mustafa Çiftçi, caminin onarılması için gerekli girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Sonrasında Elvançelebi Köyü’nde bulunan Elvançelebi türbesini ve camisini ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulan “çevre düzenleme ve peyzaj” projesinin detayları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi’ye Elvançelebi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de eşlik etti.

(Haber Merkezi)