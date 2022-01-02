Vali Çiftçi, Sosyal Bilimler Lisesi’nde

Vali Mustafa Çiftçi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret etti. Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in de hasın bulunduğu ziyarette Vali Çitfçi, Okul Müdürü Necmettin Ünal, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

(Haber Merkezi)

